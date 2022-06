Les services météorologiques ont indiqué, ce lundi, que les températures caniculaires persisteront dans les wilayas de l'est et du sud du pays.

Le bulletin classé orange précise que les températures qui pourraient atteindre les 46° de la mi-journée jusqu'a demain matin concerneraient les wilayas de Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M'sila, Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair, El Oued, Touggourt, Ouargla, El Ménia, Timimoun, In Salah, Adrar, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.