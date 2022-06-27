أعلن الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة وطنية للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة يومي 17و18سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن ينبغي على الراغبين في الالتحاق بالمسابقة، إيداع ملفاتهم على مستوى هذه الكليات: البليدة2، ورقلة، المسيلة، بسكرة، وهران، سيدي بلعباس، الجزائر1، تيزي وزو، سطيف، بجاية، برج بوعريريج، تلمسان، وعنابة، وذلك ابتداء من يوم 2 إلى غاية 16جويلية 2022.

وبخصوص مترشحي الولايات الجنوبية ينبغي عليهم إيداع ملفاتهم على مستوى هذه الكليات: أدرار، بشار، تمنراست، إليزي، تندوف وغرداية.