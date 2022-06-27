أكد اليوم الإثنين، تقرير فرنسي بأن هناك مستجدات حول مشوار بلايلي في دوري الدرجة الأولى الفرنسية.

وأوضح موقع" أونز مونديال" الذي نقل تصريحا للمدير الرياضي لبريست، غريغوري لورنزي ليومية" ليكيب" والذي قال بشأن مستقبل بلايلي الذي انتهى عقده جوان الماضي:" لا يوجد هناك اتفاق لكن المفاوضات متقدمة".

وكشف تقرير فرنسي مقتضب يوم السبت الماضي، أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي يكون قد فصل في مستقبله في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسب يومية " لو تيليغرام"، وفي حال عدم تغيّر الوضع، فإن بلايلي سيواصل مع بريست الناشط ضمن دوري الدرجة الأولى.

المصدر ذاته، أكد أن المفاوضات تقدمت بشكل جيد في الأيام الأخيرة بين جميع الأطراف وتمديد العقد يسير في الطريق الصحيح، حيث لا يزال يتعين تسوية بعض التفاصيل للتوصل إلى اتفاق كامل خاصة من ناحية مدة العقد.