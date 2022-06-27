عادت جائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدّرة خارج المحروقات لسنة 2021 إلى شركة توسيالي الجزائر المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.

ويمنح هذه الجائزة مركز التجارة الدولي-الجزائر الذي نظم مساء أمس الأحد حفلا لتسليم جوائز الطبعة الـ 19 بالجزائر العاصمة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، يونس ولد موسى ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق علاوة على رؤساء مؤسسات ومسؤولين من مختلف الهيئات.

وأشار المدير العام لتوسيالي الجزائر، إبراهيم إلكيبوجا، عقب الحفل إلى أن الشركة التي يديرها تطمح إلى بلوغ حجم صادرات بـ 1.4 مليون طن خلال 2022 برقم أعمال يبلغ 1.2 مليار دولار من الصادرات، مضيفا أن شعار توسيالي بالجزائر هو "التدويل والاستثمار والديمومة" من أجل رفع الصادرات وتحقيق الاندماج. كما تطرق إلكيبوجا إلى مشروع مركب إنتاج مسطحات الصلب المرتقب "دخوله حيز الخدمة في ماي 2024 بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2 مليون طن في السنة مما يسمح بتلبية طلبات المتعاملين المحليين والتصدير".

وعلاوة على جائزة أحسن مصدر في 2021، أعطت لجنة التحكيم ثلاث جوائز تشجيعية أخرى للشركة ذات الأسهم سيلاس المتخصصة في إنتاج الإسمنت (المرتبة الأولى) في حين أعطت الجائزة الثانية للشركة ذات المسؤولية المحدودة سناكس المتخصصة في إنتاج رقائق البطاطا (شيبس) الذي يحمل العلامة التجارية "مهبول"، أما الجائزة التشجيعية الثالثة فعادت للشركة ذات المسؤولية المحدودة "أف أل أر" الناشطة في صناعة الصنابير والترصيص. أما بخصوص الجائزة الشرفية فتحصلت عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة "أفريكان بايبر ميلز" المتخصصة في صناعة الورق المنزلي.

ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة إلى "براندت الجزائر" المتخصصة في الصناعة الكهرومنزلية الموجهة للجمهور العريض.