قام وفد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفقة ممثلين من اللجنة الوطنية المحلية للبطولة الإفريقية، ممثلين من الاتحاد الجزائري للعبة وبحضور الأمين العام لولاية قسنطينة ومدير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لمختلف الورشات المفتوحة على مستوى ملعب الشهيد حملاوي بصفته معنيا باحتضان جانب من البطولة الإفريقية للمحلين المقررة مطلع 2023.

وحسب البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة على الفايسبوك، فإن الوفد تفقد، مختلف الورشات المفتوحة بالملعب كما وقف على مدى تقدم الأشغال، إلى جانب زيارة الملاعب المخصصة للتدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لممثلين من الهيئة الكروية الإفريقية لكرة القدم.