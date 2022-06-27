فاز فريقان جزائريان بالبطولة العالمية لمسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي نظمت في 18 جوان الجاري بالصين.

وأفاد اليوم الإثنين بيان لشركة هواوي، إن "هذه المسابقة الدولية التي جمعت 120.000 طالب من 85 دولة من قارات مختلفة إفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، فاز فيها فريق (السحابة) الجزائري بالبطولة العالمية وهي (الجائزة الكبرى)، كما فاز فريق (الشبكة) بـ (الجائزة الأولى) في هذه النسخة، بينما فازت طالبة جزائرية لأول مرة بجائزة "المرأة في التكنولوجيا".

ولفت البيان إلى أنه فاز بالجائزة الكبرى في تخصص "السحابة"، قاراباجي لينا " المدرسة العليا للإعلام الآلي"، قارة سفيان "جامعة باتنة 2" ومسعودي أنيس "جامعة بجاية"، بينما فاز بالجائزة الأولى لتخصص الشبكة، مسعودي مسلم "المدرسة العليا للإعلام الآلي"، بوسلامة هشام "المدرسة العليا للإعلام الآلي "وطيبة محمد علي "جامعة سيدي بلعباس"، في حين ظفرت قرباجي لينا " المدرسة العليا للإعلام الآلي" بجائزة المرأة في التكنولوجيا.

وتم هذا الفوز -حسب ذات البيان- "بفضل مهاراتهم في الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الذكاء الاصطناعي ـ الحوسبة ـ البيانات الضخمة ـ السحابة ...)".

للإشارة، فقد مثل الجزائر خلال هذه النسخة،" ستة طلبة لامعين رفقة اثنين من المكونين وخبراء من هواوي، مع إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات والتسهيلات المقدمة من هواوي". وشاركت الجزائر في المسابقة العالمية " هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات " لموسم 2021-2022 بأكثر من 1200 طالب من أزيد من 30 جامعة وكلية ومعهد تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أنه تم إطلاق هذه المسابقة شهر سبتمبر، عندما زارت فرق من هواوي مختلف مناطق البلاد للتعريف بها، حيث تتوافق هذه المسابقة تماما مع منظور ورؤية هواوي الخاصة بنقل المعرفة والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح المواهب الجزائرية الشابة.