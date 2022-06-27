أكد اليوم الإثنين، تقرير سعودي بأن عقد الدولي الجزائري وهاب مبولحي، حارس نادي الاتفاق سينتهي بعد أيام بشكل نهائي.

صحيفة" الرياضية" ونقلا عن مصادرها الخاصة كشفت بأن " الرايس" الدولي دخل الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون موافقة ناديه الأصلي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات معه ستُفتح بعد مباراة الفيحاء اليوم، وهي الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حال بقاء النادي الذي يلعب لتفادي السقوط إذ يجب عليه الفوز ليضمن البقاء رسميًّا.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية المواجهة الحاسمة للاتفاق التي سيتم بعدها تقييم عديد من الأمور الفنية في الفريق، وفقًا للمصادر.

وختمت " الصحفية" ذاتها، بأن مصدر رسمي في إدارة الاتفاق، قال أن كامل تركيزهم ينصبُّ حاليًّا على مواجهة الفيحاء، وبعد ذلك لكل حادث حديث.