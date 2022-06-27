تمكنت اليوم فرقة قمع الاجرام لأمن ولاية تبسة من احباط محاولة تهريب كمية معتبرة من السردين المصبر.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاعلام بأمن ولاية تبسة، تسلمت "الخبر" نسخة منه، فان ذات الفرقة الامنية توفرت لديها معلومات مفادها تواجد شاحنة من نوع كيا معدة على متنها بضاعة مهربة ،اين ثبت حاجز امني و كمين محكم.

وبعد توقيف سائق الشاحنة وتفتيشها، تم توقيف شخصين وضبط بضاعة أجنبية الصنع(تونس)، تتمثل في علب سردين مصبرة قدرت بـ: 6600 علبة، لتتم اجراءات تحويلها بالمحجوزات إلى المصلحة المختصة.

كما تم السماع للمشتبه فيهما امام الضبطية القضائية وإحالتهما امام وكيل الجمهورية.