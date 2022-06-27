أفادت وكالة فرانس برس عن سقوط قتلى جراء ضربة صاروخية على مركز تسوّق "مكتظ" في شرق أوكرانيا عشية اليوم الإثنين. وبحسب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو قتل شخصان على الأقل وجرح 20 آخرون تسعة منهم إصاباتهم خطيرة. وأكد على تلغرام أن "عمليات الإنقاذ مستمرة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: "أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا".

وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو يظهر النيران في مركز التسوق الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في الموقع. من جهته قال فيتالي ماليتسكي رئيس بلدية المدينة التي كان عدد سكانها 220 ألف نسمة قبل الحرب، إن "الضربة الصاروخية على كريمننشوك أصابت مكانًا مزدحمًا للغاية لا علاقة له بالأعمال القتالية".