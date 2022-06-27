أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم أنها تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي "LD2" على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل.

و أضافت الشركة في بيان لها أن التقييم الأولي لهذه الإمكانات أظهر حجمًا يتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف.

و أن هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية.

و ختم البيان أن برنامج أشغال تطويري يوجد قيد الإنجاز لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا اعتبارًا من نوفمبر 2022.