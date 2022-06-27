سلمت الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز، لعين بوشقيف (تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين 562 مركبة لهيئات عمومية ومؤسسات من القطاعين العمومي والخاص،حسب ما افاد به المدير العام لذات الشركة لخدمات البيع وما بعد البيع، نور الدين مسموس.

وشملت العملية،حسب نفس المصدر، 216 مركبة سلمت للمديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و151 للمديرية العامة للأمن الوطني فيما تتوزع ال 195 سيارة الأخرى على عدد من الولايات والبلديات ومؤسسات عمومية مثل مجمعي سوناطراك وسونلغاز والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وبعض الخواص.

وأشار نفس المسؤول بمناسبة إمضاء محاضر التسليم الى أنه سيتم مطلع يوليو القادم فتح موقعين بولايتي سطيف وتلمسان لنشاطات إعادة البيع وخدمات ما بعد البيع تنفيذا لالتزام المؤسسة بتقريب وتقديم أحسن الخدمات المرتبطة بتوفير قطع الغيار وضمان خدمات ما بعد البيع عبر شتى ربوع الوطن.

من جهته، جدد رئيس مجلس الإدارة للشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز، العميد اسماعيل كريكرو، الذي اشرف على هذه المراسم حرص المؤسسة على تلبية احتياجات زبائنها في الآجال المحددة، مشيدا بإرادة قيادة الجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة عسكرية بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة كونه يشكل دعما فعالا في حلقة الإسناد لمختلف القطاعات.

وللتذكير تمكنت الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز منذ انطلاق نشاطها سنة 2014 الى غاية اليوم من تصنيع 18.265 سيارة نفعية و10.985 سيارة رباعية الدفع منها 3.188 سيارة نفعية و1.101 رباعية الدفع خلال السنة الماضية.