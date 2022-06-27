يتواصل المهرجان الثقافي الأوروبي، بالجزائر العاصمة، ليومه الرابع، بوتيرة متصاعدة للحفلات، بحضور جمهور كبير ذوّاق للفن، حيث كان اللقاء ليلة أمس، مع الفن الإيطالي مع كريمة، وهي من أصول جزائرية من أب جزائري وأم إيطالية وتحضر وتغني في الجزائر لأول مرة وتقدم ألبومها الأخير، وكذلك كانت وصلة فرنسية، التي قدمتها الجزائرية يسرا بوداح، التي أحيت حفلا لموسيقى البوب جزائري وفرنسي، وأعادت عناوين فرنسية معروفة. وفي قسنطينة وبالمسرح الجهوي، قدّم أول حفل للمهرجان مع ممثل ألمانيا مع برنبيت هنغست، وهي عازفة على القيتار ومغنية معروفة.

منذ انطلاقه عام 2000، ومنظّمو "المهرجان الثقافي الأوروبي" في الجزائر يحرصون على إقامته في كلّ سنة. وهذا الانتظام جعله يصل هذا العام إلى دورته الثانية والعشرين، حيث لم يغب إلّا عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا. كما كانت العام الماضي طبعة استثنائية بسبب كورونا بعد وجود صعوبات في استقدام فنانين من أوروبا، فكانت طبعة خاصة مع فنانين جزائريين، حيث تبنى كل فنان أو فرقة برنامج دولة من الدول الأوروبية. المهرجان الذي يسمى المهرجان الثقافي الأوروبي الذي كان مخصصا أيضا للرقص وتقديم الأفلام تخصّص في طبعاته الأخيرة في الموسيقى، وتم فصل السينما وتخصيص مهرجان الأفلام الأوروبية الذي تم تنظيمه العام الماضي في نوفمبر، وهذا العام سيكون شهر أكتوبر.

تحتفي الطبعة الـ 22 من المهرجان الثقافي الأوروبي الذي ترعاه إعلاميا مؤسسة "الخبر" بالإبداع الفني النسوي تحت شعار "موسيقاهن"، ويقول مسؤول البرنامج الثقافي بالمهرجان وسام موسلي "حاولنا في هذه الطبعة المخصصة للمرأة أن نقدم فنانات معروفات في بلدانهن، ونحن نعمل بالتعاون مع التمثيليات والمصالح الثقافية لدول الاتحاد الأوروبي المتواجدة في الجزائر ونختار فنانين في المستوى ويقدموا الثقافات المختلفة لكل بلد". كما تحدث وسام عن البرمجة وعلاقتها بالجمهور "كان المهرجان ينظم في شهر ماي بالتوازي مع يوم أوروبا، لكن التوقيت لم يكن ملائما، خاصة وأنه يتزامن مع فترة الامتحانات، ومنذ العام الماضي تم تنظيمه في جوان، حيث لاحظنا إقبالا كبيرا للجمهور، خاصة الشباب وحافظنا على هذا التوقيت في هذه الطبعة". وبالنسبة للدول التي تشارك لأول مرة هناك إيرلندا يقول وسام موسلي:"لأول مرة تشارك إيرلندا مع العلم أنه لا توجد هناك ممثلية لإيرلندا في الجزائر، وتبنى الاتحاد الأوروبي حضورنا وكان الهدف تقديم ثقافات هذه الدول التي لا تحضر كثيرا إلى الجزائر وقبلت الفنانة الإيرلندية بكل ترحيب الحضور إلى الجزائر وستقدم ألبومها لأول مرة حصريا في الجزائر".

وبالنسبة للجمهور في هذه الطبعة، يشير وسام إلى أن قاعة المسرح الوطني محي الدين بشطارزي دائما ممتلئة عن آخرها، خاصة يوم الافتتاح والعرض الذي قدمته سميرة براهمية كان مبهرا وسط تجاوب كبير للجمهور، كما أنها استطاعت أن تلامس شعار الطبعة الـ 22 "موسيقهن"، حيث قدمت معها مشاركين على الركح، وغنّت لأول مرة من ألبومها الجديد "حواء". وبعد الافتتاح كان هناك مشاركين من البرتغال، وكان حفلا مغايرا، حيث قدم المشاركان موسيقى العالم، خاصة أنهما يسافران كثيرا حول العالم وقد أعجبا كثيرا بالجزائر، ووعدا بتقديم عمل فني عن جولتهما في الجزائر. في اليوم الثالث كانت سهرة مميزة مع فنانين معروفين عالميا مع تيب بارو من بلجيكا، وهي فنانة كبيرة ومعروفة جدا في بلجيكا ومدربة في حصة "دو فويس" النسخة البلجيكية ولأول مرة تحضر إلى الجزائر، وكان حفلا جميلا مع العزف على البيانو، حيث قدمت أغان معروفة على المستوى العالمي مثل "أوتال كاليفورنيا" وغيرها من الأغاني . ثم جاء الدور على نوميديا، من هولندا، وهي من أصل مغربي قدمت عرضا مع راقصتين وكانت الأجواء رائعة.