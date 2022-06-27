استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عميد مسجد باريس، الدكتور شمس الدين حفيز.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن هذا الأخير قدم عرضا شاملا لرئيس الجمهورية عن نشاطات هذه المؤسسة الدينية العريقة، شاكرا إياه على دعوته الكريمة لشباب من الجالية الجزائرية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وشكر الرئيس عميد مسجد باريس، على كل المجهودات المبذولة ودور هذا الصرح الديني في عكس الصورة المشرقة للإسلام، بنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف بكل أشكاله.

كما جدد دعمه الكامل للعميد ووقوف الجزائر إلى جانبه في إنجاح المهمة السامية والنبيلة للمسجد.