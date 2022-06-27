استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، الاثنين بمقر المجلس، وفدا فرنسيا مشتركا يضم أعضاء من مجلس الشيوخ وممثلين عن المجتمع المدني.

وحسب بيان للمجلس، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني إلى جانب عديد المجالات كالتربية، التكوين، الرياضة الثقافة بالإضافة إلى استعراض إمكانية توأمة بعض المدن الجزائرية والفرنسية.

وشملت المحادثات أيضا الموضوعات المتعلقة بمكافحة آفة الإرهاب وسبل الحفاظ على أمن واستقرار منطقه حوض البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الوفد الفرنسي كان قد حضر جانبا من افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بوهران وقد كان مرافقا بالنائبين عبد الوهاب يعقوبي وإبراهيم دخينات.