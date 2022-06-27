شرعت مديرية الثقافة والفنون لولاية الطارف، بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف في انتاج عمل مسرحي يتناول الثورة الجزائرية، بعنوان "ريح الشمال" للمخرج فؤاد روايسية وتلحين الاستاذ حسان بوسيف.

و يحاكي العمل تاريخ الجزائر وذاكرة ابطال المنطقة الشرقية الحدودية من الطارف والمعارك التي دارت بجبال بني صالح وعين الكرمة والقالة وام الطبول وبوحجار .

ويخلد العمل الذي تبذل فيه جهود كبيرة بطولات الثوار المغاوير والمجاهدين، على غرار الشادلي بن جديد وعمارة بوقلاز ونوار بن محفوظ وعيساني والمجاهد بن سالم عبد الرحمان .

وقد شارك في هذا العمل المسرحي الغنائي نخبة من الفنانين والممثلين من ولاية الطارف على غرار الممثل فوزي بلطيف ورضا داودي وسليمي عمار .

وحسب مخرج العمل، فإن الفرصة منحت للكثير من المبدعين عبر معظم بلديات ولاية الطارف .

كما يشارك في العمل نجوم المسرح كالفنان الممثل جمال بوناب ، حسنى نقاب، سمية بوناب والممثل مراد خمري ويتوقع ان يقدم العمل المسرحي مساء يوم 04 جويلية 2022 بقاعة العروض دار الشباب احمد بتشين بحضور السلطات المحلية والمهتمين بالنشاط المسرحي.