أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء باستمرار موجة الحر الشديدة وبتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن موجة الحر القياسية التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 48 و49 درجة ستواصل اجتياحها لولايات برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، تيميمون، ورڤلة، المنيعة، غرداية، تڤرت، الوادي والمغير.

من جهة أخرى أشار تنبيه للأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية على ولايتي تمنراست وعين ڤزام، قد تصل كميتها إلى 20 ملم محليا.