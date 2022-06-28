توفي شخص وأصيب 16 آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير. وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت نجم عن اصطدام بين حافلتين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 03 وبالضبط على مستوى منطقة برتيم ببلدية أوماش.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوماش تحقيقا لتحديد ملابسات وحيثيات وأسباب وقوع هذا الحادث المروع.