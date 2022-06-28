توفي شخصان في حادث مرور وقع زوال يوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 55 أ الرابط بين دائرة سيلت وتين زواتين في ولاية تمنراست.

وأفادت خلية الاعلام الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية بتمنراست، إن أفراد الوحدة الثانوية بسيلت تدخلوا بعد زوال هذا الإثنين من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55 أ الرابط بين دائرة سيلت وتين زواتين على بعد حوالي 150 كلم من مقر دائرة سيلت، ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع أدى إلى احتراقها كليا مما أسفر عن وفاة شابين يبلغان من العمر 18 و29 سنة في عين المكان، وقد تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست.