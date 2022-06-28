دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادثة المروعة التي أدت إلى وفاة 23 مهاجرا إفريقيا خلال محاولة دخول جماعية إلى جيب مليلية الإسباني من المغرب الجمعة الماضية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث، مساء أمس الإثنين، الموضوع غداة تنديد مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعلن سفير كينيا لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني عبر "تويتر" أنه "بمبادرة من بلاده والغابون وغانا الدولتين الإفريقيتين الأخريين العضوين في مجلس الأمن، يعقد المجلس جلسة مغلقة مساء الإثنين لبحث القمع العنيف للمهاجرين الذي حدث الجمعة".

وقال إن الجلسة ستركز على "أعمال العنف المميتة التي واجهها المهاجرون الأفارقة أثناء دخولهم" إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية. وأضاف: "المهاجرون هم نفسهم سواء قدموا من إفريقيا أو أوروبا، وهم لا يستحقون أن تتم معاملتهم بوحشية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى سؤاله خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول المأساة التي وقعت الجمعة، إن المنظمة "تستنكر هذا الحدث المأساوي والخسائر في الأرواح" التي تسببت فيها.