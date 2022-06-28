أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء تمرين محاكاة لحادث، اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وهذا على مستوى مركز تعبئة قارورات الغاز بولاية بجاية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا التمرين يندرج في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف مركز القيادة التكتيكية لقطب الجزائر العاصمة لمجمع سوناطراك.

كما يشارك في هذا التمرين كل من مصالح الحماية المدنية، الأمن الوطني، والمصالح الاستشفائية للمستشفى الجامعي خليل عمران المحاذي للمركز.

وتتقدم سوناطراك باعتذاراتها لكافة المواطنين القاطنين قرب المركز بسبب الإزعاج الذي قد ينجم جراء هذا التمرين.