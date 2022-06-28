كشف رئيس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع في محافظة العقبة، بعد مصرع وإصابة المئات جراء حادث تسرب الغاز السام أمس الاثنين.

وفي تصريحات صحفية، أكد بشر الخصاونة أن "الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة وتم استئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل بعد حادثة تسرب غاز سام من صهريج في الميناء" أدى إلى وفاة 13 شخصا وإصابة المئات من بينهم حالتان حرجتان، مشيرا إلى أن "الوضع بات تحت السيطرة".

وأوضح الخصاونة قائلا: "إن الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين".

من جهته أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، استئناف العمل بموانئ العقبة كافة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، عدا رصيف رقم 4 للتأكد من سلامته، بعد حادث تسرب الغاز السام.

وخلال اجتماع في العقبة، أكد رئيس الوزراء الأردني في وقت سابق أنه "بالرغم من أن الأوضاع تحت السيطرة إلا أنه تقرر أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر 4 كيلومترات لساعات إضافية". وأوضح الخصاونة أن "تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنية".

كما كلف رئيس الحكومة، وزير الداخلية، لرئاسة فريق للتحقيق يضم كل جهات الاختصاص، للوقوف على ما جرى بدقة في الحادث المؤسف، ولضمان توفير أقصى درجات السلامة العامة للعاملين في الموانئ وتكريس إجراءات السلامة في التعامل مع المواد الخطرة.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن قد أعلن أنه "وفي تمام الساعة الخامسة والربع عصر أمس الإثنين، حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة"، حيث تسبب الحادث بوفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، يتلقى 123 شخصا منهم العلاج في المستشفيات، وفق ما ذكرت السلطات الأردنية.