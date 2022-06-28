ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بدا من غير المرجح أن يكون المنتجين الرئيسين قادرين على تعزيز الإنتاج بشكل كبير. ويأتي ارتفاع أسعار الخام لليوم الثالث، بالتزامن مع زيادة الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور، وهو ما سيكون له تأثير كبير في الإمدادات.

وبحلول الساعة 07:54 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنسبة 1.09 بالمائة، لتبلغ 116.34 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أوت المقبل بنحو 1.20 بالمائة مسجلًا 110.88 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، ليصعد خام برنت أعلى من 115 دولارًا للبرميل.