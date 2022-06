Les services météorologiques ont indiqué, ce mardi, que les températures caniculaires persisteront dans plusieurs wilayas du sud du pays et que des pluies toucheraient deux wilayas.

Le bulletin classé orange précise que les températures qui varieront entre 48 et 49° et concerneront les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Timimoun, Ouargla, El Ménia, Ghardaia, Touggourt El Oued et El M'ghair.