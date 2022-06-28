أفرج القضاء التونسي عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بعد يوم من اعتقاله في مدينة سوسة، في قضية تزعم السلطات أنها تتعلق بما يعرف بالجهاز المالي لحركة النهضة.

وقرر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يتولى التحقيق في قضية جمعية "نماء تونس" التي تتبع حركة النهضة، الإفراج عن الجبالي، وإبقائه في حالة إفراج.

وكانت النيابة العمومية قد أمرت بتوقيف الجبالي على ذمة تحريات تخص شبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية "نماء تونس" الخيرية.

وقبل استجوابه، كان الجبالي قد نقل بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى حكومي وسط العاصمة تونس، وظهر الجبالي بعد الإفراج عنه في وضع صحي طبيعي.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال الجبالي بعد شهر ماي الماضي، بتهمة تشغيل عمّال أجانب دون تغطية قانونية في ورشته التي يديرها والمتخصصة في صناعة المكيفات الهوائية، ووجود مواد حساسة غير مصرح بها.