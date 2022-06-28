ضمن نادي الاتفاق بقاءه في الدوري السعودي عقب انتصاره عشية أمس في آخر جولة من البطولة خارج ميدانه أمام الفيحاء بهدف لصفر في مباراة شارك فيها الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي.

وأنهى الاتفاق البطولة في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة ليضمن بذلك بقائه في حين نزل نادي الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الثانية، مرافقاً بذلك الفيصلي ونادي الحزم. وكانت" صحيفة" الرياضية" السعودية، ونقلا عن مصادرها الخاصة كشفت بأن " الرايس" الدولي دخل الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون موافقة ناديه الأصلي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المفاوضات معه ستُفتح بعد مباراة الفيحاء، وهي الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.