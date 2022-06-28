استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد عبد الله مبدول، الذي أدى له زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن السفير النيجيري عبر بهذه المناسبة عن بالغ امتنانه للسلطات والشعب الجزائري على ما لقيه من حفاوة وكرم وتسهيلات طوال فترة خدمته بالجزائر،

كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين الجزائر ونيجيريا سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في عديد المجالات مبرزا الدور الرائد المنوط بهما على الصعيد الإفريقي خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والطاقة ومكافحة الإرهاب.