قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إن لجنة الإشراف على احتفالات ستينية الاستقلال برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أعدت برنامجا مكثفا بالمناسبة.

وكشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق لبرنامج ضيف الصباح للقناة الثانية أن الوزارة استلمت في إطار الستينية أكثر من 500 مشروع باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية وتم إلى حد الآن اعتماد 150 عنوانا سيتم طبعها خلال سنة الاحتفال بسينية الاستقلال.

وقال ربيقة إن لجنة الاشراف لاحظت تمسك واهتمام الشباب بتاريخ بلاده والدليل الكم الهائل من المشاركات في المسابقة الوطنية لاختيار شارة وشعار الاحتفال.

وبالنسبة للملحمة التي ستعرض ليلة الخامس جويلية بأوبرا الجزائر أكد الوزير أن إنجازها تم بمستوى علمي وأكاديمي وفني عالمي وستعرض بتقنيات حديثة وبتكنولوجيا الإبهار البصري.

كما أعدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في إعادة ضبط المناهج الدراسية دليلين مدرسيين للأستاذ وللتلاميذ في مختلف الأطوار بهدف تقديم تاريخ سليم ومؤسس وإيصاله بعناية إلى التلاميذ.