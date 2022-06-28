أعلنت لجنة الترشيحات المكلفة بتحضير الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عن قبول، ملفي ترشح كل من جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار في سباق رئاسة الفاف.

وأوضحت لجنة الترشيحات لِانتخابات رئاسة "الفاف" في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من سهرة أمس الإثنين، إن السباق على منصب رئيس الفاف سيقتصر على متنافسين اثنين فقط هما جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار".

وكانت اللجنة التي يرأسها علي مالك قد استلمت أربعة ملفات، أبدى أصحابها رغبتهم في خلافة شرف الدين عمارة على رأس الهيئة الفدرالية .

وأوضحت لجنة الترشيحات في بيانها: " إن ملفَّي المتنافسين منصور بلجودي ويحي بلعيد قد رفضا، لكونهما لا يستجيبان للشروط المطلوبة، حتى أنهما دخل الغمار بلا قائمة (فريق المكتب الفيدرالي).

وبالمقابل، وافقت هيئة علي مالك على ملفي جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار، للتنافس على كرسي الرئاسة في مبنى دالي إبراهيم. وبِخصوص القائمتين، أوضحت لجنة الترشيحات إنها رفضت ملفّي كريم شطوف ومحمد هاشم عن قائمة زفيزف التي تضم كل من:( محمد معوش، محمد غوطي، عز الدين عراب، حكيم مدان، عز الدين بن الناصر، جيلالي عيدات، جمال مربوط، عبد الحفيظ فرقاني ونسيبة لغواطي كعضوة نسوية).

كما رفضت اللجنة ملف تاج بن صاولة عن قائمة سرار المكونة من (لخضر بلومي، مبروك هرادة، الجودي عوشيش، عثمان أحبان، رفيق شراق، أحمد خرشي، محمد حريد، حمليل مامون، ناصر خديم، إلياس جندي والسيدة يميلي بركاني كعضوة نسوية).

واختتمت لجنة الترشيحات بيانها، بالتأكيد: "إن أصحاب الملفات المرفوضة (2 في الرئاسيات و3 في المكتب الفيدرالي)، يُمكنهم التقدّم بِطعن وذلك في آجال لا تتعدّى يوم الأربعاء على الساعة الثامنة مساء (00: 20).

وتُصدر لجنة الطعون الحكم النهائي والرسمي بخصوص هذه الطعون -إذا قدمت -سهرة الخميس. وتجدر الإشارة إلى إنّ أشغال الجمعية العامة الانتخابية لـ "الفاف"، التي ستسفر عن انتخاب خليفة شرف الدين عمارة، ستعقد يوم 7 جويلية المقبل.