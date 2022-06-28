يواجه مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة، المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة نظيره المغربي وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات الطبعة الـ 19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.

وتكتسي نقاط هذا الداربي المغاربي، أهمية كبيرة لأشبال المدرب سلاطني الذين نجحوا في تجاوز إسبانيا في افتتاح مواجهات الجولة الأولى بهدف دون رّد، فالفوز على " المغاربة" سيمنحهم تأشيرة التأهل إلى الدور القادم في انتظار آخر لقاء أمام فرنسا على أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران.

في الجهة المقابلة، لا خيار أمام المغرب سوى تحقيق نتيجة إيجابية فأي تعثر سيرهن حظوظهم ويقربهم من الخروج باكرا من المنافسة، خاصة وأنهم خسروا في أولى المباريات ضد " الديكة" بهدف دون مقابل.

وكان المدرب سلاطني قد أكد عقِب مواجهة إسبانيا، أنّ الفوز على "الماتادور" في افتتاح لقاءات المنتخب الوطني في الألعاب المتوسطية، قد "جاء بعد حملة تشكيك كبيرة جراء نتائج سلبية سجلناها في لقاءات ودية تحضيرية فقط."

وأردف: " مواجهة المغرب مهمة بالنسبة لنا، بحيث نريد الفوز بها من أجل ضمان بطاقة الدور الثاني، ونتمنى فقط أن يكون جميع اللاعبين في حالة جيدة، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي بذلت في المباراة الأولى، لافتًا إلى أنّ "مواجهة المغرب سلاحها الاسترجاع خاصة وأن الوقت لا يتعدى 48 ساعة."

يشار إلى أن الأولان يتأهلان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي المبرمج يوم السبت المقبل، بينما تجرى المباراة النهائية يوم الخامس جويلية، بالمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران.