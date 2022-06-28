تبعا لأشغال للدورة الـ 73 للجنة الاتصال حول إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء المنعقدة يومي 27 و28 بفندق الأوراسي تحت إشراف وزير الأشغال العمومية، عاين صباح اليوم الثلاثاء وفد من ممثلي الدول الحاضنة لمسار الطريق (تونس، النيجر، نيجيريا، تشاد، مالي والجزائر) بالوقوف على عينة لمنشأة فنية منه بمنطقة بني عطلي بالمخرج الشمالي لولاية المدية إضافة إلى تلقيه عرضا تقنيا بمركز تسيير وقيادة الطوارئ المتواجد ببوابة المدخل الجنوبي لنفقيه العملاقين بين ولايتي المدية والبليدة بالنقطة الكيلومترية العاشرة.

وقدم للوفد المتكون من ممثلي قطاع الأشغال العمومية لكل من دول مجموعة الست العضوة في لجنة الاتصال وممثلة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة وممثل البنك الإسلامي للتنمية، توضيحا مصورا حول ضخامة الإنجازات المحققة بالشطر الجزائري من مقطع الطريق الرابط بين سيدي المداني بولاية البليدة والبرواقية بالمدية، أين أكدت الوفود على ضرورة الإسراع في نقل الطريق نحو رواق اقتصادي ومضمار استثماري لتعميق التفاعل جنوب-جنوب.