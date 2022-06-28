غادر الوفد الجزائري المشارك في أشغال ندوة عربية حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي المنعقدة في العاصمة تونس، احتجاجا على اعتماد الندوة لخريطة لا تتضمن الحدود الفاصلة بين المغرب والصحراء الغربية.

واحتج الوفد الجزائري على عدم رسم حدود الصحراء الغربية وعدم تضمين الخريطة المعتمدة في الندوة لفلسطين ولبنان، وقال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي إن الخطأ غير مقصود في إخراج الصورة من قبل الجهة المنظمة للندوة.

وأجبر الوفد الجزائري الجهة المنظمة على سحب الخريطة المعتمدة، قبل أن يواصل المشاركة في الندوة، وقال المكلف بالإعلام في هيئة الضمان الاجتماعي في تونس أمين بن عبد الله لـ "الخبر" إن الإشكال تم تجاوزه، وتم سحب الخريطة التي حدث بشأنها اللبس، وأكد أن الوفد الجزائري يشارك في اللقاء وفي صياغة التوصيات.