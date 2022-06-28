أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فرندة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، يجمعون التبرعات لمرضى السرطان دون رخصة وباسم جمعية متوقفة عن النشاط منذ سنتين.

وأفاد بيان مصالح الأمن بأن العملية تمت إثر دورية لعناصر الشرطة بأحد أحياء مدينة فرندة، لفت انتباههم أشخاص يرتدون سترات زرقاء يحملون صورا ويجمعون الأموال لفائدة مرضى السرطان دون رخصة وباسم جمعية متوقفة منذ سنتين، تبين أنهم ينحدرون من ولاية بغرب البلاد، حولوا إلى المصلحة للتحقيق معهم، قبل أن يقدموا أمام النيابة العامة بمحكمة فرندة، وفق إجراءات المثول الفوري وصدر في حقهم حكم بـ6 أشهر موقوفة النفاذ، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال باستعمال أسماء مستعارة وجمع التبرعات دون رخصة.