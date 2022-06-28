أقصيت العناصر الجزائرية (عادل حامق وبلعريبي محمد عبد الرحيم وهالة بوكساني) من الدور الـ16 من منافسات الفردي في كرة

الريشة التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاعة المتعددة الرياضات بواد تليلات، لحساب الطبعة الـ19 لالعاب البحر الابيض المتوسط بوهران.

وقد انهزم عادل حامق أمام التركي ايمر لال بواقع شوطين لصفر (21-14) و (21-16)، بينما اقصي بلعربي محمد عبد الرحيم بنتيجة شوطين لصفر (21-14) و(21-18) على يد حساب الكرواتي لوكا بان.

كما اخفقت هالة بوكساني في المرور إلى الدور ثمن النهائي بعد خسارتها ضد الايطالية حمزة ياسمين بنتيجة شوطين لصفر (21-11) و (21-15).

للتذكير، ستجرى أدوار ربع النهائية ونصف النهائية غدا الأربعاء على مستوى نفس القاعة على أن تجرى النهائيات بعد غد الخميس.