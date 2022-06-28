تم تحديد أوقات العمل المطبقة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا بالنسبة لولايات الجنوب الـ20، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيف العمومية والإصلاح الإداري.

وجاء في البيان: "طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في 9 مارس 1997، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-226 المؤرخ في 24 يوليو 2007، الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية،

فإن أوقات العمل المطبقة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر محددة كالتالي:

من الأحد إلى يوم الخميس:

بالنسبة لولايات الجنوب العشرون الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرةن بشار، تمنراست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

من الساعة السابعة (00 :07سا) صباحا إلى الساعة منتصف النهار (00 :12سا).

من الساعة الثانية عشرة والنصف (30 :12سا) إلى الساعة الثالثة (00 :15سا) زوالا.

بالنسبة لباقي الولايات الأخرى:

من الساعة الثامنة (00 :08سا) صباحا إلى الساعة منتصف النهار (00 :12سا).

من الساعة الواحدة (00 :13سا) زوالا إلى الساعة الرابعة والنصف (30 :16سا) بعد الزوال".