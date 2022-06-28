يشارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يومي 29 و30 يونيو الجاري، في لقاء القمة التحضيرية حول "تحول التربية" بمقر منظمة اليونسكو بباريس، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن الوزير، الذي سيترأس الوفد الجزائري، سيحضر افتتاح اللقاء الوزاري في 29 يونيو تحت شعار "طموح لتحول التربية"، والذي سيشهد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر تقنية التحاضر المرئي، ومداخلة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي.

كما ستنظم جلسات موازية للموائد المستديرة يشارك فيها بلعابد تحت عنوان "الالتزام بالتحول"، والتي ستجمع الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم من عدة دول.

وسيلتقي الوزير على هامش هذه القمة التحضيرية مع رؤساء وفود بعض الدول الشقيقة والصديقة، يضيف البيان.