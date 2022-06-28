قررت مصالح ولاية تيبازة اليوم الثلاثاء غلق الشاطئ المركزي المسموح للسباحة بوسط مدينة سيدي غيلاس إحترازيا حفاظا على صحة المصطافين بعد تسجيل تسرب للمياه القذرة، حسبما أفادت خلية الاعلام للولاية.

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للولاية أن والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، أمر بغلق الشاطئ المركزي لوسط مدينة سيدي غيلاس مؤقتا إلى حين إصلاح عطب مس قناة صرف المياه القذرة بحي صادقي جلول مما تسبب في تدفق المياه المستعملة.

وأضاف المصدر أنه تم التأكيد خلال تفقد مسؤول الهيئة التنفيذية اليوم لأشغال إصلاح القناة، على ضرورة الإسراع في الوتيرة حتى لا تتعدى الآجال 10 أيام.

وبخصوص سلامة مياه الشواطئ، طمأنت خلية الاعلام، أن جميع الشواطئ المسموحة للسباحة و عددها 50، ماعدا الشاطئ المركزي لسيدي غيلاس، خالية من أي تلوث قد يعرض صحة المصطافين للخطر.

وشدد المصدر على أن مكاتب النظافة و حفظ الصحة للبلديات تقوم بمتابعة يومية و دائمة فيما يخص مراقبة مياه البحر للتأكد من سلامة الشواطئ و ذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات كالصحة و البيئة التي تقوم بين الفينة و الأخرى بإجراء تحاليل إضافية و معمقة للتحقق من مدى سلامة المياه.

كما أكدت خلية الإعلام أن عملية مراقبة مياه الشواطئ تبقى مستمرة و دورية طيلة موسم الاصطياف و تشمل جميع شواطئ الولاية التي تم الإعلان عنها ضمن الشواطئ المسموحة للسباحة.