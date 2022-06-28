انهزم، أمسية اليوم، المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدورة كرة القدم بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

و سجل هدفي المغرب كل من عثمان بوخرص (د 47) و عبد الله ريحاني ( د 63)، بعد هذه المباراة تبقى الجزائر مؤقتا في صدارة الترتيب رفقة المغرب و فرنسا بمجموع 3 نقاط، بينما تحتل اسبانيا المركز الرابع بدون رصيد و بناقص مباراة.

و تجري لاحقا المباراة الثانية لنفس المجموعة بين منتخبي إسبانيا و فرنسا بملعب أحمد زبانة بوهران (سا 20 ::00).

وكان المنتخب الجزائري قد فاز في المباراة الافتتاحية على إسبانيا (1-0) حاملة لقب النسخة الأخيرة بمدينة تاراغونا الإسبانية، فيما انهزم المغرب أمام فرنسا (1-0).

في الجولة الثالثة المقررة يوم الخميس 30 يونيو، تواجه الجزائر منتخب فرنسا بملعب احمد زبانة بوهران (20 :00) من جهة بينما يتلاقى منتخبا المغرب و إسبانيا بملعب مرسى الحجاج (20 :00) من جهة أخرى.

للتذكير، يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي المبرمج يوم السبت المقبل, 2 يوليو.