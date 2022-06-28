اعتبر محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، محمد عزيز درواز، اليوم الثلاثاء، أن الانجازات التي حققها الرياضيون الجزائريون في مختلف المنافسات خلال الأيام الأولى من الدورة المتوسطية راجعة للتحضير الجيد للعناصر الوطنية.

و اشار درواز إلى أن مشاركة البعض منهم فرصة لهم من اجل الاحتكاك و الرفع من مستواهم.

وأبدى درواز على هامش متابعته لمنافسات تنس الطاولة "فخره واعتزازه" بالنتيجة التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية وعلى رأسها الكاراتي دو (6 ميداليات منها 4 ذهبية).

وقال درواز في تصريح صحفي: " بعد بداية ناجحة في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نحن سعداء اليوم بالنتائج المحققة لحد الان وكذلك بالتحسن التدريجي للنتائج في مختلف المنافسات".

وأردف قائلا : " البداية الموفقة للجزائر خلال الأيام الأولى من انطلاق المنافسات، تعود بالدرجة الأولى إلى التحضيرات الجيدة للرياضيين وأيضا بفضل الظروف الملائمة التي وفرتها لهم الدولة الجزائرية ، للتحضير الجيد للألعاب المتوسطية من جهة ومشاركتهم في عدد اللقاءات التنافسية الدولية".