أكد ، عبد الحكيم بوغادو، اليوم الثلاثاء، انه يطمح لبلوغ أربعة نهائيات على الأقل خلال المنافسات المقررة بالمركب المائي الجديد اعتبارا من الفاتح جويلية المقبل لحساب العاب البحر الأبيض المتوسط.

وقال بوغادو في تصريح لواج : "جميع السباحين يشعرون بثقل المسؤولية التي تنتظرهم و الكل متحمس ويأمل التتويج وهدفنا الأول بلوغ على الأقل أربعة نهائيات. وكل الرياضيين لهم حظوظ للفوز".

وتشارك الجزائر في دورة وهران المتوسطية بأحسن سباحيها وسباحاتها (18)، يلتحقون مساء اليوم بمدينة وهران للإقامة بفندق كوندوم، بعد أن انهوا آخر تربص تحضيري مغلق لهم بالجزائر العاصمة، للدخول في المنافسة المتوسطية.