أدان حزب العمال ازدواجية ازدواجيّة الحكومات و الإعلام الأوروبين في التعامل مع مجزرة الناظور.

و جاء في بيان المكتب السياسي للحزب: انه ''في انتظار تسليط الضوء على المسؤوليات المباشرة في المأساة التي تتقاسمها قوات حفظ الحدود المغربية و الإسبانية و أن تحاسب أيادي الإجرام ،تدين أمانة المكتب السياسي بشدّة نفاق و ازدواجيّة المؤسسات و الحكومات و الإعلام الأوروبين الذين جدّدوا مرة أخرى كراهيتهم للأجانب و عنصريتهم إثر المذبحة الوحشية التي تنتسب للتصفية العرقيّة التي راح ضحيتها عشرات المهاجرين من إفريقيا الشبه صحراوية في الحدود المغربية الإسبانية''.

و من جانب اخر اعتبر المكتب السياسي ''أن مشروع قانون الاستثمار المعدل تصحيري بالنسبة للإنتاج الوطني حيث يعرضه لمنافسة غير عادلة شرسة لا تطاق و هو يستنزف الخزينة العمومية بسبب الإعفاءات الشاملة من الضرائب و الرسوم و بالتالي يجب سحبه''.

و جدّد المكتب السياسي رفضه لأيّ مساس بالتحويلات الاجتماعية التي تكرّس الطبيعة الاجتماعية للدولة.

و أكد المكتب السياسي للحزب أنّ الضرورة الملحّة تكمن في التسريع بتلبية الاحتياجات الضرورية على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و إنهاء التضييق على الحريات و جميع أشكال القمع السياسي أي إعادة الظروف الطبيعية لممارسة السياسة، و لمهنة الصحافة عبر إلغاء جميع أشكال تجريم العمل السياسي و حرية الصحافة،و تعريضهما للمقاضاة.