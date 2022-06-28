عبر رئيس الحزب الشيوعي الكيني، والمحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان، بينيديكت واشيرا، عن إدانته الشديدة للجريمة التي ارتكبتها القوات المغربية بتواطؤ مع السلطات الاسبانية يوم الجمعة ضد مئات المهاجرين الأفارقة، مطالبا بإجراءات صارمة ضد الرباط.

و اعتبر المحامي الكيني أن “على المغرب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل الأفارقة الأبرياء بأمر من إسبانيا وأوروبا”.



وعبر المحامي الأفريقي أيضا عن إدانته “لمشاركة إسبانيا ودعمها للمغرب عندما يتم انتهاك القانون الدولي الخاص بمعاملة اللاجئين”، معتبرا أن “التعاون بين إسبانيا، المستعمر السابق، والمغرب، الذي يواصل استعمار الصحراء الغربية، لم يكن مفاجئًا لأن البلدين يشتركان في تاريخ استعمار الأفارقة”.



وطالب المحامي الافريقي “باتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب، وبالإسراع كذلك في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية حتى يتم منع المغرب من قتل وإساءة معاملة الأفارقة مقابل دعم إسبانيا لاستمرار هذا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية”.