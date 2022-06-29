تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بتساقط أمطار رعدية واستمرار موجة الحر الشديدة على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة منتصف الليل، على ولايات بجاية، جيجل، سطيف، باتنة، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، المسيلة، تمنراست والجلفة. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.

من جهة أخرى ستستمر موجة الحر الشديدة التي ستصل فيها درجات الحرارة في بعض المناطق 49 درجة مئوية تحت الظل، طوال نهار اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الخميس على ولايات برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، تيميمون، ورڤلة، المغير، تڤرت، الوادي والمنيعة.