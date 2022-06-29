برنامج المشاركة الجزائرية في اليوم الرابع من ألعاب البحر الابيض المتوسط:
• الكرة الحديدة:
11:30 | نهائي فردي الرافل سيدات : عيساوي لمياء
• الجيدو :
11:00 | شراد رشيد (66 كلغ) - يعقوبي بلال (60 كلغ) - رزوق إيمان (48 كلغ) - عساحين فايزة (52 كلغ) - حلاتة يمينة (57 كلغ)
• المصارعة : (نهائيات)
10:00 | المصارعة سيدات : سوداني مستورة (62 كلغ)
• الملاكمة :
14:00 | مرجان أسامة (57 كلغ) - بولودينات شعيب (+91 كلغ) - عبدلي يحيا (63 كلغ) - آيت البقة يوغرطة (69 كلغ) - نموشي يونس (75 كلغ) - عبد الناصر بلعربي (60 كلغ)
• القوس والسهم :
09:00 | ياسمين بلال - عبد المحيد حسين - بكري عماد الدين - أيوب رحلاوي
• تنس الطاولة: (فردي)
10:00 | سامي بولوسى
• الجمباز: (نهائيات الأجهزة)
17:00 | متيجي هلال (طاولة القفز)
• الرماية:
09:15 | 10 متر مسدس هواء مضغوط مختلطة : أمين عجابي/هالة مجياح و طيب ميهالي/رشيدة بن فلاني
09:30 | سكيف رجال : نسيب عصام - عمور الكبير نجيب
• الشراع : (اليوم الثالث)
11:00 : لازير ستاندار : زياني وسيم , بوسوار عبد الخالق
11:00 | لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية
11:00 | الايكيو فول : بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي