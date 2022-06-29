برنامج المشاركة الجزائرية في اليوم الرابع من ألعاب البحر الابيض المتوسط:

• الكرة الحديدة:

11:30 | نهائي فردي الرافل سيدات : عيساوي لمياء

• الجيدو :

11:00 | شراد رشيد (66 كلغ) - يعقوبي بلال (60 كلغ) - رزوق إيمان (48 كلغ) - عساحين فايزة (52 كلغ) - حلاتة يمينة (57 كلغ)

• المصارعة : (نهائيات)

10:00 | المصارعة سيدات : سوداني مستورة (62 كلغ)

• الملاكمة :

14:00 | مرجان أسامة (57 كلغ) - بولودينات شعيب (+91 كلغ) - عبدلي يحيا (63 كلغ) - آيت البقة يوغرطة (69 كلغ) - نموشي يونس (75 كلغ) - عبد الناصر بلعربي (60 كلغ)

• القوس والسهم :

09:00 | ياسمين بلال - عبد المحيد حسين - بكري عماد الدين - أيوب رحلاوي

• تنس الطاولة: (فردي)

10:00 | سامي بولوسى

• الجمباز: (نهائيات الأجهزة)

17:00 | متيجي هلال (طاولة القفز)

• الرماية:

09:15 | 10 متر مسدس هواء مضغوط مختلطة : أمين عجابي/هالة مجياح و طيب ميهالي/رشيدة بن فلاني

09:30 | سكيف رجال : نسيب عصام - عمور الكبير نجيب

• الشراع : (اليوم الثالث)

11:00 : لازير ستاندار : زياني وسيم , بوسوار عبد الخالق

11:00 | لازير راديال : عبد الفتاح ميساء، خرسان مالية

11:00 | الايكيو فول : بوجتيت رمزي، بودروما رامي، بلعباس كاتيا، بريشي