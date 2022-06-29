تمكن جهاز حراسة الشواطئ لولاية الشلف يوم أمس من إنقاذ ثلاثة أشخاص من غرق حقيقي في شاطئ تاغزولت غرب وسط بحر هائج بسبب الرياح وتيارات قوية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بالرغم من تعليمات رئيس المركز الموجهة للأشخاص الذين تعرضوا للغرق بعدم الابتعاد عن المنطقة المؤمنة إلا أن "تعنت هؤلاء وعدم انصياعهم للتعليمات" كاد أن يودي بحياتهم وتسببوا في وضع أحد حراس الشواطئ في موقف حرج كاد أن يفقد حياته إثر العياء الذي أصابه وهو يحاول إنقاذ أحدهم لحسن الحظ حال وصول الدعم والغطاسين دون أن تحدث المأساة.

ودعت الحماية المدنية بالمناسبة المواطنين من رواد البحر التحلي بالمسؤولية وأخذ الحيطة والحذر وتطبيق تعليمات أعوانها الموجودين من أجل سلامة المصطافين وأمنهم من أجل ألا يتحول مظهر الفرح والنزهة والاستجمام إلى حزن ويأس وندم.