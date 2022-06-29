توفي شخص وأصيب عشرة آخرون في حادثي مرور وقعا بالطريقين الوطنيين رقم 08 و15 بإقليم ولاية البويرة. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشورين لها، إن إسعافات وحدة القطاع ديرة مدعمة بالوحدة الثانوية سيدي عيسى بولاية المسيلة، تدخلت أمسية الثلاثاء من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 8 وبالضبط بمنطقة البقيعات في بلدية ديرة، ناجم عن اصطدام بين سيارتين واحدة سيارة أجرة للنقل الجماعي.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 52 سنة وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 23 و59 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية امشدالة مدعمة بوحدة القطاع أحنيف في حدود منتصف ليلة البارحة وثمانا وعشرين دقيقة (00:28) من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 15 بلدية أمشدالة، الحادث الذي نجم عن انقلاب سيارة خلف ثلاثة جرحى متعددي الإصابات تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى أمشدالة.