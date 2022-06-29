قررت مديرية التربية لولاية بشار استحداث لجان تحقيق في نتائج شهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان مديرية التربية تم تشكيل لجان تحقيق على مستوى المتوسطات التي سجلت نتائج سلبية في شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 والتي تسببت في المراتب الكارثية للولاية.

وطلب مدير التربية الموقع على البيان من الأطقم الإدارية والتربوية الحضـور اليومي بالمؤسسة والتعاون مع اللجان قصد حلحلة ومعرفة الأسباب الحقيقة المؤدية إلى هذه النتائج حسب ذات البيان.

وأشرف مدير التربية، مساء أمس، على اجتماع تنسيقي بحضور السادة مفتشي التعليم المتوسط، من أجل وضع برتوكول عمل خاص بلجان التحقيق على مستوى المتوسطات التي حققت نتائج سلبية في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 حيث تم وضع رزنامة عمل اللجان والمحاور الأساسية التي يتم بناء عليها إعداد تقارير ترفع إلى الوصاية على أن تباشر اللجان عملها ابتداء من هذا الخميس.