تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بينما أسهم شح المعروض في الحد من الخسائر.

ويحذر محللون من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من شح الإمدادات، وسط توقعات بأن تظل أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارات للبرميل.

فقد انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أوت، بأكثر من 0.3 بالمائة ليسجل 117.57 دولارًا للبرميل، وذلك في تمام الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد شهر أوت غدًا الخميس، على أن يصبح عقد شهر سبتمبر هو العقد الأكثر نشاطًا بدايةً من يوم الجمعة.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر أوت بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 32 سنتًا، ليصل إلى 111.44 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت لليوم الثالث على التوالي بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع الاضطرابات السياسية المتفاقمة في ليبيا والإكوادور، بالإضافة إلى تشديد الإمدادات بالنظر للعقوبات الغربية ضد روسيا.