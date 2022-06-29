بعث الدولي الجزائري، عبد القادر بدران برسالة وداع إلى جماهير الترجي التونسي، بعدما قرر خوض تجربة احترافية مع ضمك السعودي الذي أعلن أمس تعاقده مع بدران لموسمين.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لبدران على الفايسبوك: "سلام لكل مشجعي المكشخة ،،أستهل حديثي بالترحم على الشهيد بلال بن حمودة،،هنيئا لنا بلقب البطولة 32 في تاريخ هذا النادي الكبير". وأضاف: "بعد ثلاث سنوات رائعة عشتها وتحصلت فيها على خمس ألقاب غالية، حان الأوان لأودعكم وأكتفي بهذا القدر من الغرام شكرا لمن فتح لي أبواب التألق والمنتخب الوطني ". وأردف: "شكرا لرئيس النادي والمسؤولين الذين وثقوا في .... شكرا لكل مكونات النادي من الإداريين والأطقم الفنية والطبية التي عملت تحت إشرافهم.

وواصل ثناءه: " شكرا لزملائي وإخوتي الذين احتضنوني... شكرا لأنصار النادي الأوفياء الذين أحبوني وأحببتهم.

وختم: "شكرا لكل عائلتي وأحبائي وأصدقائي ولمناجيري الذين كانوا دائما سندا لي ..... لن أقول وداعاً، بل أقول إلى الملتقى، وسيبقى الترجي اسما محفوراً في قلبي .... دولة".