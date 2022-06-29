أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، بإن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جوان الجاري عدة عمليات أسفرت عن توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

وأوضحت الحصيلة الأسبوعية إنه وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (30) تاجر مخدرات

وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (11) قنطارا و(53) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط (44) كيلوغراما من نفس المادة و(173221) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (209) أشخاص وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(09) مركبات و(287) مولدا كهربائيا و(203) مطارق ضغط و(11) طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،

في حين تم توقيف (14) شخصا وضبط (13) بندقية صيد و(13503) خرطوشة و(47820) علبة سجائر و(11125) وحدة من مختلف المشروبات و(37) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وسطيف وتبسة وباتنة والمسيلة والجلفة.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (52139) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (166) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.