أمر وزير النقل، منجي عبد الله، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه مع إطارات من الوزارة، برفع حصة الجزائر من النقل البحري للبضائع من خلال ورقة طريق ورزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وحسب بيان لوزارة النقل، أمر الوزير بتنظيم نشاط النقل البحري للبضائع من خلال إعادة تأهيل الأسطول البحري كاملا، وتسوية وضعية السفن المحجوزة بالخارج وتفادي تكرار مثل هذه الحالات عبر صيانة التجهيزات واحترام المعايير الدولية المؤطرة لهذا النشاط.

وكذا الإسراع في عملية دراسة السوق وتحضير دفتر الشروط الخاص بعملية اقتناء سفينتين لنقل المواد الواسعة الاستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها.

كما أسدى الوزير تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل، يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة المردودية الاقتصادية وديمومة النشاط، مع جعل ميناء جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.